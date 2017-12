EU-leiders bezegelen militaire samenwerking

donderdag 14 december 2017 , 18:08

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen wilden donderdag het recente besluit om structureel te gaan samenwerken op defensiegebied niet zonder feestelijke ceremonie voorbij laten gaan. Voor een groot paneel lieten zij zich op hun top in Brussel uitgebreid fotograferen, in aanwezigheid van militairen in een rijke schakering aan uniformen.

,,Een droom wordt realiteit’’, zei EU-president Donald Tusk. ,,Dit is goed nieuws voor onze bondgenoten en slecht nieuws voor onze vijanden.’’

De zogeheten permanente structurele samenwerking (PESCO) bestaat vooralsnog uit zeventien projecten, waar groepjes landen voor hebben getekend. Nederland doet mee aan zeven projecten.

Premier Mark Rutte benadrukte dat de Europese samenwerking niet in de plaats komt van de NAVO. ,,Het is een manier voor de EU om onze middelen beter in te zetten.’’ Hij zei dat het Nederlandse PESCO-voorstel ,,om militair personeel en materieel veel sneller van het ene naar het andere land te krijgen dan in het verleden’’ veel in beweging zet.

NAVO-topman Jens Stoltenberg sprak van ,,een belangrijke dag voor de Europese defensie.''

Terug naar boven