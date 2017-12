Rutte haalt uit naar ‘schaamteloze’ Orban

donderdag 14 december 2017 , 15:03

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP i) - Premier Mark Rutte heeft donderdag hard uitgehaald naar zijn Hongaarse collega Viktor Orban. Die hoopt het verplicht opnemen van asielzoekers af te kunnen kopen. ,,En dan niet meer bijdragen aan de solidariteit? Een schaamteloos verhaal’’, zei Rutte in Brussel voorafgaand aan een EU-top.

,,Come on, dan zou Nederland ook kunnen zeggen: we doen niets meer.’’

Orban en zijn collega’s uit Polen, Tsjechië en Slowakije boden eerder op de dag 35 miljoen euro aan voor het Afrika-fonds, dat ervoor moet zorgen dat Afrikanen niet naar Europa komen. ,,Prachtig’’, zei Rutte, ,,maar Nederland geeft ook heel veel, dat fonds gaat over de grondoorzaken van migratie’’.

,,En wat ga je dan doen als er een Syriër is of Eritreër die echt vlucht voor oorlog en geweld en probeert in Europa een veilig heenkomen te zoeken, en iedereen zegt: je kunt hier niet meer terecht?'', aldus Rutte.

De kwestie wordt donderdagavond besproken tijdens het diner. ,,Het zou heftig kunnen worden'', aldus de premier. Hij erkende het recht van Orban om zich te verzetten tegen een verplicht verdelingsmechanisme. ,,Maar dan zeggen de andere landen, ik verwacht vanavond een grote meerderheid, dat we dat wel willen.’’

Rutte benadrukte dat afspraken zoals die eerder zijn gemaakt over een tijdelijke verplichte herverdeling van asielzoekers uit Italië en Griekenland moeten worden nagekomen. De vier landen blijven dat echter weigeren. ,,Orban zal zich moeten realiseren dat dit niet een plek is waar je alleen iets haalt'', aldus Rutte.

Een besluit over een permanent verplicht verdelingssysteem voor toekomstige vluchtelingencrises wordt overigens nog niet genomen.

