ECB positiever over groei economie eurozone; rente onveranderd

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn verwachtingen voor economische groei in de eurozone opgeschroefd. Toch zijn stimuleringsmaatregelen voorlopig nodig omdat de inflatie onder het gewenste niveau blijft, zo verklaarde centralebankpresident Mario Draghi donderdag. De rentetarieven blijven ongewijzigd op hun historisch lage niveaus.

In Frankfurt wordt voor het eurogebied nu gerekend op 2,4 procent economische groei dit jaar, op 2,3 procent in 2018 en 1,9 procent in 2019. Bij een eerdere raming in september ging het nog om respectievelijk 2,2 procent, 1,8 procent en 1,7 procent.

De inflatie beweegt waarschijnlijk van 1,5 procent dit jaar naar 1,7 procent in 2020. Dat betekent dat het voorzichtig de goede kant op gaat met de ontwikkeling van het prijspeil. Maar de ECB streeft naar een inflatieniveau van net iets minder dan 2 procent.

De lage rente en het opkopen van schuldpapier zijn middelen van de ECB in de strijd tegen de lage inflatie in de eurozone. De centrale bank pompt nog altijd maandelijks zo'n 60 miljard euro in de economie door schuldpapier op te kopen. Zoals in oktober al werd aangekondigd wordt dat steunbeleid met ingang van volgend jaar flink afgebouwd, tot 30 miljard euro per maand.

Met hun opkoopprogramma willen de centralebankiers in ieder geval doorgaan tot eind september volgend jaar. Er wordt nog bekeken of het programma dan verder afgebouwd kan worden of dat er weer een opschaling nodig is.

Een renteverhoging zit er voorlopig nog niet in. Dat ligt nog ,,ver voorbij de horizon'' van de maatregelen rond het aankoopprogramma, zo werd opnieuw benadrukt door de ECB. De herfinancieringsrente blijft dus staan op 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente wordt gehandhaafd op min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

