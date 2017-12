Rekenkamers: bankentoezicht eurozone schiet tekort

donderdag 14 december 2017 , 12:19

DEN HAAG (ANP) - De controle van het toezicht op banken in de eurozone schiet tekort. Dat constateren rekenkamers in vijf verschillende landen waaronder Nederland. De bevindingen van de vijf worden onderschreven door rekenkamers in andere landen in de eurozone.

De tekortkoming ontstond volgens de onderzoekers in 2014, toen het toezicht op de grote banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) kwam te liggen. Daarbij is volgens de rekenkamers vergeten om de Europese Rekenkamer controlebevoegdheden te geven op het toezicht door de ECB. Die zeggenschap hebben rekenkamers, die doorgaans onderzoeken of publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt uitgeven, in de afzonderlijke landen wel.

Bijkomend probleem voor de controleurs is dat het beleid van centrale banken steeds meer wordt afgestemd op de meetmethode en -technieken van de ECB. Daarmee geven ook zij steeds minder vaak openheid van zaken en zullen problemen met de surveillance verder toenemen, zo is de verwachting.

Eerder drong de Europese Commissie erop aan dat de Europese Rekenkamer en de ECB een akkoord sluiten over de uitwisseling van informatie. De vijf rekenkamers beschouwen dit als een ,,eerste stap". Toch zouden de Europese regels omtrent toezicht verder moeten worden aangepast.

