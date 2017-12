Nederland niet aangemerkt als belastingparadijs

woensdag 13 december 2017 , 14:34

STRAATSBURG (ANP) - Een voorstel om Nederland officieel als belastingparadijs te bestempelen heeft het in het Europees Parlement niet gehaald. Het initiatief van Paul Tang (PvdA) om Nederland samen met Ierland, Malta en Luxemburg expliciet in een pakket aanbevelingen over de bestrijding van belastingontwijking op te nemen, strandde omdat de stemmen staakten (327 voor, 327 tegen).

Tang ,,baalt” naar eigen zeggen. ,,Europa durft zijn eigen belastingparadijzen niet te benoemen en de hand in eigen boezem te steken.”

Aanleiding voor het voorstel was de zwarte lijst van belastingparadijzen die de EU-ministers van Financiën vorige week presenteerden. Ze hebben er zeventien op gezet, allemaal niet-EU-landen.

,,Veel landen spreken in het openbaar schande van belastingontwijking, maar nemen hele andere besluiten achter gesloten deuren”, stelt Tang. ,,Alleen door een gemeenschappelijk Europees beleid kunnen we er zeker van zijn dat multinationals eerlijke belasting gaan betalen.”

Het Nederlandse kabinet verzekerde de Tweede Kamer dinsdag in een brief dat ,,de aanpak van belastingontwijking de hoogste prioriteit heeft''.

