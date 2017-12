Front National door Franse justitie aangeklaagd voor fraude met EU-geld

woensdag 13 december 2017 , 13:45

DEN HAAG (PDC) - Front National is door de Franse justitie in staat van beschuldiging gesteld voor stelselmatig misbruik van EU-geld. De Franse partij zou de afgelopen jaren personeel op het landelijk hoofdkantoor betaald hebben met Europees geld dat bestemd was voor fractiemedewerkers in Brussel.

17 Front National Europarlementariërs declareerden hiervoor 'spook-assistenten' die in werkelijkheid niet in Brussel werkzaam waren maar op het hoofdkantoor in Frankrijk. Dit heeft de EU in totaal 5 miljoen euro gekost.

Deze fraude kwam aan het licht door een rapport van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). In 2016 overhandigden zij dit rapport aan de Franse Justitie. Eerder al waren individuele Europarlementariers schuldig bevonden aan fraude. Zo moet Dominique Bilde 40 0000 euro terugbetalen aan het Europees Parlement. Nu wordt de partij in zijn geheel aangeklaagd op basis van in beslag genomen documenten.

Ook partijleidster Marine Le Pen is sinds juni 2017 officieel verdachte in deze zaak. Zo zou zij haar lijfwacht en persoonlijk assistente jarenlang hebben betaald met EU- geld. Omdat zij de 340.000 euro weigert terug te betalen aan het Europees Parlement, wordt haar loon sinds februari 2017 gekort.

De partijtop van Front National ontkent elke vorm van fraude en beschouwt het proces als politiek gemotiveerd. Zo hebben zij geprobeerd om de rechter, Claire Thepaut, te wraken. Dit wrakingsverzoek is afgewezen.

Bron: Trouw & Telegraaf

