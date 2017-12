EU-commissaris deelt mening van Tusk over migratie niet

dinsdag 12 december 2017 , 21:13

Bron: © European Union, 2016

STRAATSBURG (ANP) - De conclusie van EU-president Donald Tusk dat de verplichte verdeling van asielzoekers uit Griekenland en Italië over Europa niet effectief is gebleken, is onacceptabel en anti-Europees, zei EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) dinsdag in Straatsburg. ,,Daarmee ontkent hij al het werk dat we de afgelopen jaren hebben gedaan.''

Tusk stelt in een discussienota dat de (tijdelijke) verdelingsplicht voor grote verdeeldheid heeft gezorgd, verwijzend naar het verzet van onder meer Hongarije en Polen om mensen op te nemen. De regeringsleiders praten donderdag tijdens het diner op een top in Brussel over een permanent spreidingsmechanisme, maar hoeven nog geen besluiten te nemen.

Lidstaten namen de afgelopen twee jaar ruim 30.000 asielzoekers over van de 'frontlijnstaten' Griekenland en Italië. ,,Deze paper ondermijnt een van de belangrijkste principes van het Europese project: het principe van solidariteit’’, aldus Avramopoulos. ,,De rol van de voorzitter van de Europese Raad is het verdedigen van de Europese eenheid en principes. Europa kan niet bestaan zonder solidariteit.’’

