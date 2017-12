Europese databanken verbonden voor veiligheid Schengen

dinsdag 12 december 2017 , 15:34

STRAATSBURG (ANP) - Doordat Europese databanken niet aan elkaar zijn gekoppeld, kunnen terroristen en zware criminelen ongezien de EU inglippen of onder de radar blijven. De Europese Commissie stelt daarom voor de computersystemen zo te verbinden dat politie- en grensdiensten met één blik op het scherm alle beschikbare informatie krijgen.

In zo’n Europees zoekportaal moeten bijvoorbeeld iemands strafblad, visa, gezichtsscan of vingerafdrukken met een klik opduiken, zodat mensen die een dreiging vormen sneller worden opgemerkt. Dat moet ook een einde maken aan identiteitsfraude door niet-EU-burgers.

Het voorstel leidt niet tot meer datavergaring en de strengste privacyregels zijn van toepassing, verzekert het dagelijks EU-bestuur. ,,Snelheid telt als het gaat om het beschermen van onze burgers tegen terrorisme en het redden van levens’’, zegt vicevoorzitter Frans Timmermans.

Het technische werk is in handen van het IT-agentschap EU-lisa in Estland. De commissie maant de lidstaten en het Europees Parlement de benodigde wetgeving voor eind 2018 af te ronden.

