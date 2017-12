Vorderingen in EU-toetredingsgesprekken Montenegro en Servië

dinsdag 12 december 2017 , 10:29

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Op 11 december werden nieuwe hoofdstukken geopend in de onderhandelingen over toetreding van Montenegro en Servië tot de EU. Dit deelde EU-commissaris van uitbreiding Johannes Hahn mee in een persconferentie. Gesprekken over de andere hoofdstukken waren na beoordeling ver genoeg gevorderd om aan de nieuwe hoofdstukken te beginnen.

Montenegro zal twee hoofdstukken over vrij verkeer van handel en diensten gaan bespreken. Servië opent hoofdstukken over ondernemingsrecht en buitenlandse relaties. In totaal heeft Montenegro nu 30 hoofdstukken open staan in de onderhandelingen. Voor Servië zijn dit er 12.

De toetredingsgesprekken van Montenegro begonnen in 2012. Het land is in 2017 ook lid geworden van de NAVO, ondanks protest van Rusland. Voor Servië begonnen de onderhandelingen in 2014. Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verwacht dat de landen voor 2025 lid kunnen worden.

Bron: Euractiv

