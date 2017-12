Geen geld EU voor verkiezingen Cambodja

dinsdag 12 december 2017 , 8:46

PHNOM PENH (ANP/RTR) - De EU schort de financiële steun aan de algemene verkiezingen in Cambodja van volgend jaar op. Aanleiding is de ontbinding door de autoriteiten van de belangrijkste oppositiepartij. Volgens Brussel kan daardoor geen sprake meer zijn van geloofwaardige verkiezingen.

Het hooggerechtshof in Cambodja ontbond vorige maand de Cambodjaanse Nationale Reddingspartij (CNRP) nadat de overheid daar om had gevraagd. De autoriteiten arresteerden eerder al CNRP-leider Kem Sokha op verdenking van landverraad. Ze beschuldigden de oppositieleider van het smeden van een complot om met hulp van Amerikanen de macht te grijpen.

,,Een verkiezingsproces waarvan de belangrijkste oppositiepartij arbitrair is uitgesloten, kan niet als legitiem worden gezien'', aldus de EU in een brief aan de nationale verkiezingscommissie van Cambodja.

De oppositiepartij noemde beschuldigingen over een complot tegen de staat politiek gemotiveerd. Veel CNRP-parlementariërs zijn het land ontvlucht omdat zij vreesden te worden opgepakt.

