Rutte bepleit stap extra op klimaattop Parijs

maandag 11 december 2017 , 16:09

DEN HAAG (ANP) - Europa moet de uitstoot van broeikasgassen sneller terugbrengen. Dat vindt premier Mark Rutte, die andere lidstaten van de Europese Unie dinsdag op een reünie van de klimaatconferentie in Parijs voor dat streven wil winnen.

De EU heeft in 2014 afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2030 40 procent lager moet zijn dan in 1990. Maar dat is lang niet genoeg om de opwarming van de aarde zoveel te beperken als de deelnemers aan de klimaatconferentie van Parijs in 2015 hebben beloofd. Nederland wil in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten en streeft ernaar om de EU-doelstelling te verhogen naar 55 procent.

Het besluit van de VS om zich uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken ,,is natuurlijk een probleem'', schrijft Rutte in de Franse zakenkrant Les Echos. Maar de EU moet ,,niet te makkelijk naar anderen wijzen''. Mocht Nederland de EU niet in haar geheel meekrijgen, dan wil het kabinet de ambitieuzere doelen afspreken met een kopgroep van geestverwante landen.

