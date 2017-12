EU-ministers ‘eensgezind’ over Jeruzalem

maandag 11 december 2017 , 17:42

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben de Israëlische premier Benjamin Netanyahu maandag ,,eensgezind’’ duidelijkheid geboden over hun standpunt over Jeruzalem. ,,De enige realistische weg is een tweestatenoplossing met Jeruzalem als de hoofdstad van Israël én Palestina’’, vatte EU-buitenlandchef Federica Mogherini het samen.

Het was voor het eerst in 22 jaar dat een Israëlische premier naar 'Brussel' kwam. Netanyahu sprak waardering uit voor het Amerikaanse besluit om Jeruzalem als hoofdstad te erkennen. Hij zei te verwachten dat Europese landen zullen volgen ,,omdat het erkennen van de realiteit de basis is voor vrede’’.

In een overleg van bijna twee uur in Brussel werd die verwachting niet ingelost. Wel maakten de ministers de ,,duidelijke wil’’ kenbaar om op alle mogelijke manieren het vredesproces nieuw leven in te blazen. ,,Blijvende vrede blijft een topprioriteit. Daarom blijven we werken met beide partijen.’’

Mogherini erkende dat een rol van de Verenigde Staten in het vredesproces noodzakelijk is. De EU en Israël zijn ,,vrienden en partners'', zei ze. De Palestijnse president Mahmoud Abbas komt volgende maand naar Brussel.

,,De EU was opmerkelijk eensgezind’’, bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra. Geen enkel land heeft aangekondigd de ambassade naar Jeruzalem te zullen verplaatsen en geen enkele lidstaat heeft steun uitgesproken voor het besluit van de regering-Trump, aldus de bewindsman. Iedereen wil naar een tweestatenoplossing, maar iedereen ziet ook het veiligheidsprobleem van Israël, vervolgde hij. Over Netanyahu zei Zijlstra dat het positief is dat hij bereidheid uitsprak te onderhandelen.

