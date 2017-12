700 miljoen EU steun voor school en eten vluchtelingen

maandag 11 december 2017 , 13:55

BRUSSEL (ANP) - Meer dan 167.000 kinderen van vluchtelingen in Turkije gaan dankzij financiële steun van de EU naar school. De Europese Commissie stopt 50 miljoen euro extra in het project, en hoopt zo op korte termijn nog eens 83.000 kinderen in de schoolbankjes te krijgen, maakt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp) bekend.

Daarnaast trekt Brussel 650 miljoen euro extra uit voor steun aan de meest kwetsbare vluchtelingen. Via een speciale debet card kunnen ze essentiële levensmiddelen kopen. Het programma loopt via het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties tot januari 2019.

Stylianides bedankte het Turkse volk voor zijn ruimhartigheid bij de opvang van zoveel vluchtelingen. Met 3,4 miljoen mensen, onder wie veel Syriërs, is Turkije gastland voor de grootste vluchtelingenpopulatie in de wereld, aldus de commissie.

