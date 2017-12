Timmermans: Rutte mag best een visie ontwikkelen

maandag 11 december 2017 , 8:27

DEN HAAG (PDC) - Premier Mark Rutte mag best aangeven hoe Nederland de toekomstige europese samenwerking ziet. Dat zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in het programma Buitenhof. Een visie daarop is nuttig om daarmee een goede inbreng te hebben in discussies daarover.

Timmermans vindt verder dat een toekomstperspectief kan bijdragen aan een positiever beeld bij burgers van de EU. Er is nu een neiging om terug te grijpen naar een geïdealiseerd verleden en naar nationalisme. Om tot betere economische en monetaire samenwerking te komen is een Europese 'minister van Financiën' volgens Timmermans logisch. Diens positie zou dan overeenkomen met die van Federica Mogherini op buitenlands beleid.

De vraag of hij na 2019 doorgaat als commissaris wil hij nog niet beantwoorden, al denkt hij wel dat zijn hervormingsagenda meer tijd nodig heeft. Dat landen in Midden-Europa zijn kritiek op de democratie hem niet in dank nemen, neemt hij voor lief. Een scheidsrechter moet ook wel eens een rode kaart trekken, ook al maakt hem dat niet populair, zo zei hij.

Bron: NOS

