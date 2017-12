Netanyahu: Europa meet met twee maten

zondag 10 december 2017 , 7:59

TEL AVIV (ANP/DPA) - Kort voor een bezoek aan Parijs en Brussel heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Europa verweten in het conflict in het Midden-Oosten met twee maten te meten. Hij zei uit Europa veel stemmen te horen die het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen veroordelen, ,,maar ik heb geen veroordelingen gehoord van de raketbeschietingen op Israël of de verschrikkelijke hetze tegen ons''.

Het besluit van Trump heeft in de hele wereld tot kritiek en protesten geleid. Bij onlusten in de bezette Palestijnse gebieden en Israëlische luchtaanvallen na raketbeschietingen vanuit de Gazastrook zijn vier Palestijnen gedood en honderden gewond geraakt. In Parijs werd zaterdagavond tegen de komst van Netanyahu gedemonstreerd.

In Parijs spreekt Netanyahu zondag met de Franse president Emmanuel Macron, die hij omschreef als ,,mijn vriend''. Aansluitend gaat hij naar Brussel voor een ontmoeting met Europese ministers van Buitenlandse Zaken.

