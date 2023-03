Passagiersrechten: reizen in de EU zonder zorgen

Heeft jouw trein vertraging? Werd jouw vlucht geannuleerd? Ontdek jouw passagiersrechten wanneer je in de EU reist.

Als je op reis gaat tijdens jouw vakantie of zakenreis, is het goed om te weten dat de EU-passagiersrechten u beschermen, mocht er iets misgaan tijdens het reizen. De EU-regels zorgen voor een geharmoniseerd minimumniveau van bescherming voor passagiers, ongeacht de vervoerswijze: vlucht, trein, bus, touringcar of boot.

Reizen kunnen lastig zijn - met onverwachte vertragingen, annuleringen en verloren bagage. Daarom hebben de EP-leden meegeholpen aan de invoering van EU-regels die transportbedrijven verplichten om reizigers maaltijden, accommodaties, vergoedingen en compensaties te bieden als er iets gebeurt. Ook kunnen transportbedrijven in de EU niet langer hun ticketprijsprijs berekenen op bais van nationaliteit en locatie van de aankoop. De EU-wetgeving garandeert ook speciale aandacht voor passagiers met beperkte mobiliteit, die recht hebben op gratis hulpdiensten.

Rechten van vliegtuigpassagiers

De rechten van vliegtuigpassagiers in de EU zijn onder bepaalde omstandigheden van toepassing, bijvoorbeeld als de vlucht binnen de EU plaatsvindt of als de vlucht vanuit de EU naar een land buiten de EU vertrekt.

Indien de toegang tot een vlucht wordt geweigerd, moeten de luchtvaartmaatschappijen u gratis bijstand verlenen, in de vorm van drankjes, voedsel en accommodatie. De luchtvaartmaatschappij moet u ook de keuze bieden tussen een terugbetaling of een andere vlucht. Bovendien hebben passagiers aan wie het instappen wordt geweigerd recht op een compensatie van maximaal 600 euro. De hoeveelheid compensatie hangt af van de afstand van de geplande vlucht.

Flights ≤ 1 500 km Flights 1 500-3 500km Flights ≥ 3 500 EUR 250 EUR 400 EUR 600

Als je vlucht wordt geannuleerd, heb je recht op bijstand, terugbetaling, een andere vlucht of een retourvlucht. In geval van vertragingen hangt dit af van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht.

Passagiers van wie de vlucht op korte termijn werd geannuleerd of meer dan drie uur te laat kwam, hebben ook het recht op de bovenvermelde compensatie, maar met enkele beperkingen. Het is niet van toepassing in gevallen waarbij transportbedrijven een alternatieve oplossing bieden of in het geval van buitengewone omstandigheden, zoals besluiten van het luchtverkeersbeheer, politieke instabiliteit, ongunstige weersomstandigheden of veiligheidsrisico's.

Rechten van treinreizigers

De EU-regels inzake de rechten van treinreizigers zijn van toepassing wanneer je binnen de EU met de trein reist. Als je trein geannuleerd wordt of vertraging oploopt, moet de spoorwegmaatschappij je in real time op de hoogte brengen van de situatie en je informatie geven over je rechten en plichten. Afhankelijk van de omstandigheden heb je recht op bijstand in de vorm van maaltijden en versnaperingen, accommodatie en compensatie.

Lees ook: de nieuwe regels omtrent de rechten van treinreizigers.

Rechten van buspassagiers

Passagiersrechten gelden vooral voor regelmatige langeafstandsbus- en touringcardiensten die beginnen of eindigen in een EU-land. In geval van annulering of vertragingen kan je recht hebben op maaltijden en accommodatie.

Rechten van scheepspassagiers

Voor veerboten en cruiseschepen (via de zee en rivieren) gelden de regels meestal als je reis begint of eindigt in een EU-haven. Als een overtocht is geannuleerd of het vertrek is vertraagd, heb je eventueel recht op bijstand in de vorm van maaltijden en accommodatie. Als je aankomst met meer dan een uur is vertraagd, heb je recht op een vergoeding.

Op de website Uw Europa vind je gedetailleerde informatie over passagiersrechten voor alle soorten vervoer. Je kunt ook de app "Your Passenger Right" downloaden op je Android- of iOS-smartphone.

Link naar de video: Bekijk de video

Meer informatie

Productinformatie