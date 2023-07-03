De website Europa-Nu.nl is op 3 juli 2023 gestopt

Europa-NU.nl, onder redactie van PDC, was meer dan 15 jaar een toonaangevende website die onafhankelijk en zonder externe financiering informatie bracht over het reilen en zeilen van de Europese Unie. Actualiteiten werden geduid, ingebed in een context en ondersteund door redactioneel samengestelde 'dossiers'. Europees vakjargon werd in begrijpelijke taal uitgelegd evenals besluitvormingsprocessen en de hierbij betrokken actoren.

De redactie van Europa-Nu.nl dankt alle lezers. Jaarlijks wisten miljoenen bezoekers, van scholieren en burgers tot journalisten, ambtenaren en politici, Europa-Nu.nl te vinden. Diverse Europese verkiezingen, de eurocrisis, migratieproblematiek, de coronapandemie, Brexit, en legio wetgevende initiatieven: deze website bood behapbare, unieke informatie, die op deze manier nergens anders in Nederland vindbaar was en is.

Op de website parlement.com vindt u een actueel overzicht van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.